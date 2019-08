Eten uit de natuur

Chris Natuurlijk gaat zaterdag om 08.00 uur in de polder op zoek naar eetbare, wilde kruiden en kijkt in het Nieuwe Instituut wat mensen kunnen leren van dieren, planten of zelfs van machines.

In de polder in Poortugaal ligt een braakliggend veld waar de natuur zijn gang gaat. Merel Beelenkamp oogst daar kruiden voor haar restaurant in Rotterdam. Ook wilde gans van jager Dirk-Jan Polak staat op het menu.

Nieuwe uitdagingen

Wat kunnen mensen leren van dieren, planten, robots of onzichtbare deeltjes? Daar draait het om binnen én buiten het Nieuwe Instituut in Rotterdam dat voor de tentoonstelling Neuhaus is ingericht als een tijdelijke academie. De tentoonstelling speelt in op de uitdagingen van deze tijd, zoals de opwarming van de aarde. Voor een gezonde planeet is andere kennis nodig die er niet altijd vanuit gaat dat de mens op de eerste plaats komt.

Vakantietips voor de thuisblijvers

Wat kun je doen als je niet op vakantie gaat?

Bijvoorbeeld op zoek naar beversporen of luisteren naar vleermuizen.

Of lekker lezen in het Handboek voor egeltjes. Het handboek is één van de boeken die Gert-Jan van Rietschoten op 17 augustus in de uitzending bespreekt.

Zaterdag 17 augustus van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.