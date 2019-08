Definitief groen licht voor heropening Maastunnel

De Maastunnel is de oudste tunnel in Nederland. Hij is twee jaar dicht geweest richting Zuid voor een grootschalige renovatie van beide tunnelbuizen. De betonrot in de ondervloer is onder meer aangepakt en de tunnel moest worden aangepast aan nieuwe veiligheidseisen.

Deze hele week zijn er testen gedaan voor de opening. De tunnel opent maandag om 6.00 uur. Het eerste voertuig dat er doorheen mag, drie kwartier eerder, is een oude okergele RET-bus gevuld met Maastunnelfans en Maastunnelkenners.

De officiële heropening van de tunnel voor het publiek is op 5 oktober. Mensen kunnen dan te voet door de Maastunnel, vragen stellen over de renovatie, bijzondere optredens bijwonen en een expositie en odes aan de tunnel bewonderen.

Nu de Maastunnel voor auto's weer toegankelijk is, zijn de fiets- en voetgangerstunnel aan de beurt. Deze renovatie start in december en gaat 11 maanden duren.