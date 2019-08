Flakkeese bolussen, net wat luxer dan de Zeeuwse

In Bakkerij van Harberden in Melissant bakken ze veel regionale lekkernijen. Brood van Flakkees tarwe, kruukplaetjes, maar ook Flakkeese blussen. "Dan raak je aan het hart van Flakkee", zegt bakker Jan van Harberden.

De bakkerij bestaat al ruim 100 jaar en is sinds 1975 in handen van de familie Van Harberden. Doordeweeks staat Van Harberden om 05:30 uur op, in het weekend om 01:30 uur. "De hele nacht rustig de prachtigste producten maken. Ik vind dat geweldig", zegt Jan.

De Flakkeese bolus is anders dan de Zeeuwse bolus. "Het model is toch wel wat chiquer, een krakeling model", legt Jan uit. "De buitenkant maken we niet met donkere basterdsuiker, maar met witte basterd. Er gaat wat kaneel doorheen voor de extra smaak. Net wat bijzonderder, zachter en luxer."

De de Flakkeese bolus als luxer wordt gezien, heeft een geschiedenis. "Vroeger was de bruine suiker bij het raffineren een soort restproduct, dat was iets goedkoper", vertelt Jan. "Flakkee zit iets dichter tegen Rotterdam aan, daar gebruikten ze net de wat luxere suiker."

Elke week vliegen er zo'n 1500 warme bolussen over de toonbank. Er verdwijnen ook wel wat bolussen in de buik van bakker Jan, zegt hij lachend.

Van Harberden leert verslaggever Sjoerd van Oortmerssen hoe de Flakkeese bolus wordt gemaakt. "Het vergt nog best veel handelingen", zegt hij. "Eerst het deeg kneden, dan in verschillende fases rollen en vervolgens het juiste krakelingmodel vormen." Dat klinkt ingewikkeld, maar de bakker heeft er vertrouwen in dat Sjoerd het kan.

Kijk wat Sjoerd ervan bakt in de video hierboven!