Jan Boskamp geïrriteerd over kritiek: 'Feyenoord heeft gewoon materiaal om minimaal derde te worden'

Boskamp over Feyenoord op Radio Rijnmond

Jan Boskamp in FC Rijnmond

Jan Boskamp over Jaap Stam: 'Hij blijft wel overeind'

Oer-Feyenoorder Jan Boskamp was vrijdag te gast in FC Rijnmond. Samen met presentator Bart Nolles, Geert den Ouden en Ruud van Os blikt hij vooruit op het voetbalweekend.

Boskamp gaf tijdens de uitzending aan dat Feyenoord onderschat wordt. "Als je het materiaal van Feyenoord ziet. Dan zegt iedereen: we gaan vierde of vijfde worden. En dan zeg ik: waarom?

Als je al die spelers ziet, dan heb je gewoon lekker materiaal hè? Dan moet je zéker om die derde plaats meedoen. Het zou een straf zijn als we het niet worden."

Jaap Stam

Geert den Ouden vindt dat Jaap Stam overdreven zijn ploeg aanmoedigt tijdens wedstrijden van Feyenoord. "Als ik naar Jaap Stam kijk, dan is hij, als hij zo doorgaat, in oktober grijs." Chef sport Ruud van Os voegt daar aan toe: "Hij is kaal hè?"

"Moet je nagaan hoe erg het is, reageert Den Ouden gevat in de voetbaltalkshow. "Feyenoord speelt tegen Dinamo en hij staat heel de wedstrijd nerveus langs de lijn. Wat gaat Jaap Stam doen dan als ze straks tegen Ajax spelen? Het veld inlopen om ze te helpen?"

Overeind

Jan Boskamp is het er niet helemaal mee eens. "Hij blijft overeind. Ik denk dat er geen spelers binnenkomen en waarvan hij niks weet. Het is natuurlijk wel ontzettend waardeloos dat Sjaak Troost tegen Renato Tapia en Jan-Arie van der Heijden zegt dat ze weg moeten. En de trainer denkt: waarom heb ik geen spelers?"

Bekijk hierboven twee fragmenten van Jan Boskamp in de uitzending van FC Rijnmond. Later komt hier de gehele uitzending online.