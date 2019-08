Dode en negen drenkelingen na aanvaring op Nieuwe Maas in Rotterdam

Bij een ongeluk op de Nieuwe Maas is vrijdagmiddag een persoon om het leven gekomen. Een speedboot en een sloep zijn op elkaar gevaren. Er is nog geprobeerd te reanimeren, dat mocht niet baten. In totaal waren er twaalf opvarenden, tien drenkelingen zijn uit het water gehaald. Negen personen zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht.