FC Dordrecht hard onderuit bij FC Eindhoven (5-1)

FC Dordrecht is vrijdagavond in de Keuken Kampioen hard onderuit gegaan tegen FC Eindhoven. In Brabant ging de ploeg van Claudio Braga met 5-1 ten onder. Marcelo Lopes maakte namens de thuisploeg een hattrick. Oud-Feyenoorder Joey Sleegers en Branco van den Boomen maakten de andere goals voor Eindhovenaren. Pedro Marquez deed vlak voor tijd voor Dordrecht nog wat terug.