Nel zag bootongeluk gebeuren: 'Heel erg geschrokken'

Daan en Nel van de Corput wonen langs de Nieuwe Maas en hoorden een enorme klap. "Ik ben heel erg geschrokken", vertelt Nel. "Zeker toen ik hoorde dat er een dode is gevallen."

Daan zegt dat er hard werd gevaren: "De speedboot kwam vanuit de Koningshaven. Eigenlijk zat hij aan zijn verkeerde wal. Die speedboot zat absoluut niet goed." De veroorzaker van het bootongeluk heeft geholpen om slachtoffers uit het water te halen, vertellen Daan en Nel.

Nel zag dat de hulpdiensten een vrouw uit het water haalden. Er was veel bloed, vertelt ze.

'Gevaarlijke situaties zien we eigenlijk niet'

Daan relativeert het gevaar op de Nieuwe Maas. "We zien de speedboten wel vaker als gekken met passagiers in de rondte draaien, maar gevaarlijke situaties zien we eigenlijk niet."

Nel moet van dit bootdrama bekomen: "Maar het zal wel lukken om dit achter me te laten."