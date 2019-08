Edgar Ié definitief Feyenoorder

De langverwachte transfer van Edgar Ié naar Feyenoord is eindelijk definitief. De Rotterdammers huren de Portugese centrale verdediger over van Trabzonspor uit Turkije voor één jaar.

Ié is inzetbaar voor de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht. In De Kuip trappen de Rotterdammers om 16.45 uur af. De wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond.

Dat Ié naar Feyenoord zou vertrekken, werd eerder deze week al duidelijk. De verdediger plaatste op social media meerdere berichten met betrekking tot Feyenoord.

Ié heeft een waslijst van clubs achter zijn naam staan. Hij speelde in de jeugdopleiding van Sporting Portugal. Ook was de verdediger onder andere actief bij FC Barcelona B, Villarreal B en Lille.