Verdachte doden Feis schoot mogelijk ook bij verkeersruzie A20

Faisal Mssyeh - of Feis - werd in de vroege ochtend van 1 januari dodelijk getroffen op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Justitie denkt dat Silfano M. de rapper met voorbedachte rade heeft omgebracht, blijkt uit de tenlastelegging. "Immers heeft verdachte opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, meermalen, althans eenmaal, met een vuurwapen één of meer kogel(s) afgevuurd op Mssyeh."

In diezelfde tenlastelegging duikt plots ook een tweede verdenking op, de schietpartij onderaan de afrit van de A20 bij de afslag Schiedam. Aanleiding was een verkeersruzie tussen een uitvoegende automobilist en een op de A20 invoegende auto waarin Silfano M. zat. Het slachtoffer nam de afslag mogelijk niet snel genoeg.

Zijn belagers volgden hem en beschoten hem onderaan de afrit bij het stoplicht. Een kogel sloeg in in de zijkant van de auto en de stoel van de bestuurder. Die kwam met de schrik vrij.

Silfano M. moet komende dinsdag voor de rechter verschijnen voor beide zaken.