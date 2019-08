Eigenaar bedrijf valet parking baalt: 'Wij willen hier ook van af'

"Wij doen er echt alles aan om mensen een ideale start en terugkomst van de vakantie te bieden. Als er dan partijen zijn die het niet zo nauw nemen met deze dienst, dan heb je daar altijd last van", baalt Weber.

Mensen moeten volgens Weber letten op de prijsstelling bij valet parking. "De verantwoordelijkheid ligt ook bij de mensen. Dat zij geen goed onderzoek doen en geen reviews te lezen."

In het valet parkingbedrijf Weber zijn er twee soorten chauffeurs. "Pensionado's en studenten in een tussenjaar. Het zijn jongens die worden gescreend voordat zij een auto mogen besturen."

'Wij willen hier ook van af'

Weber merkt de negatieve consequenties van de berichten over valet parkers op Schiphol en nu ook op Rotterdam The Hague Airport. Hij wordt van alle kanten benaderd: "Het enige wat ik kan zeggen, is dat ik geen sorry hoef te zeggen voor dingen die we niet doen. Ik ben alleen maar blij dat dit onder de aandacht komt, want we willen hier ook van af." Weber benadrukt dat de goeden lijden onder kwaden.

Volgens Weber is het lastig om de misstanden bij valet parking aan te pakken. Een oplossing ligt niet voor handen. "Maar wat we wel kunnen doen, is het oprichten van een branchevereniging met een lidmaatschap."