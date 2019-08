Een man en een vrouw zijn vrijdagavond in Oostvoorne aangehouden vanwege een mogelijke schietpartij. De politie ging af op een melding bij een woning aan de Gerard van Voorneweg, omdat daar een knal was gehoord.

In de woning trof de politie twee verdachten en een wapen aan. Onbekend is of de man in het huis woont.

Er zijn geen gewonden. De politie onderzoekt wat zich heeft afgespeeld.