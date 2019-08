Erehaag voor omgekomen verkeersregelaar: 'De grens is bereikt'

Verkeersregelaars en motorrijders houden zaterdagochtend een eerbetoon voor de overreden verkeersregelaar uit Hellevoetsluis. Ze hebben de rouwstoet begeleid van de aula in Hellevoetsluis naar het crematorium in Rotterdam-Zuid.

De stoet ging rond 09:00 uur rijden. Bij het crematorium vormen collega's van de man een erehaag.

De 68-jarige man uit Hellevoetsluis was vorig weekend verkeersregelaar bij de Fokveedag in zijn woonplaats. Een 54-jarige man op een tractor zou eerst een stopteken van een verkeersregelaar hebben genegeerd en daarna het slachtoffer hebben geraakt. De bestuurder is gehoord door de politie.

"De grens is bereikt, want de agressie naar verkeersregelaars wordt steeds groter en regelmatiger", zegt verkeersregelaar Ferry Stroet. "Het is niet alleen de middelvinger die we regelmatig zien. We krijgen vreselijke ziektes naar ons hoofd geslingerd en worden vaak ter dood veroordeeld."

Verkeersregelaar Co Reijseger uit Amsterdam kan zich vinden in die woorden. "Je staat elke dag met één been op de grond en met het andere been in het graf. Er wordt vaak genoeg op je ingereden. Dit voorval staat niet op zich", voegt Reijseger toe.

Elf jaar geleden kwam verkeersregelaar Willem van Koerten om het leven toen een automobilist met opzet op hem was ingereden op het parkeerdek van IKEA in Amsterdam.