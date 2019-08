Slachtoffer bootongeluk Rotterdam was Belgische

De vrouw die om het leven kwam bij het bootongeluk op de Nieuwe Maas kwam uit België, zo bevestigt de politie tegenover RTV Rijnmond. De 62-jarige vrouw zat donderdag met tien anderen in een motorsloep toen er een speedboot tegenaan voer.

De schipper van de speedboot is een 46-jarige man uit de gemeente Altena. Hij botste tegen de sloep van de 59-jarige Ben Gelderblom van rederij Rotjeknor. Die ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De man was nog maar net hersteld van een vorig ongeluk. In mei vorig jaar raakte hij gewond toen er op de Nieuwe Maas een watertaxi op zijn sloep botste.