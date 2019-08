I.N.D.O.: Rotterdamse herdenking

70 jaar herdenken in I.N.D.O.

I.N.D.O. is de naam van de serie van verslaggever Tenny Tenzer die elke zaterdag te zien is op TV Rijnmond. In deze aflevering staat zeventig jaar herdenken centraal. Regisseur Tenny Tenzer volgt de 28-jarige Carel en de 80-jarige mevrouw Huijsman. Tijdens de Rotterdamse herdenking van de Japanse capitulatie op 15 augustus ontmoeten de twee elkaar. Karel heeft een relikwie uit Nederlands-Indië meegenomen die hij graag met mevrouw Huijsman wil delen.