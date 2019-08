'We moeten onderzoeken hoe we dit soort ongelukken kunnen voorkomen'

Loco-burgemeester Bert Wijbenga toont in een schriftelijke reactie zijn medeleven aan de slachtoffers en nabestaanden van het fatale bootongeluk op de Nieuwe Maas van vrijdagmiddag. "Ik wens hen veel sterkte met het verwerken van deze nachtmerrie", zegt de tijdelijke vervanger van burgemeester Aboutaleb die momenteel op vakantie is.

Wijbenga laat ook weten dat de zeehavenpolitie en het openbaar ministerie nog onderzoek doen naar de toedracht van het ongeval. "Wij wachten de resultaten hiervan af en zullen ons allemaal moeten buigen over hoe we dit soort ongelukken in de toekomst kunnen voorkomen."

Vorig jaar mei kwam een watertaxi ook in botsing met een sloep.



Toen liet burgemeester Aboutaleb onderzoeken of er aanvullende regels op het water nodig waren om incidenten in de toekomst te voorkomen. Hij dacht daarbij aan aanvullende opleidingen of snelheidsbeperkingen. De resultaten van dat onderzoek zijn echter nog steeds niet bekend.

