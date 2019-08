Sparta te sterk voor ADO Den Haag (1-2)

Sparta is zaterdag ook in het derde eredivisieduel van het seizoen ongeslagen gebleven. De Rotterdammers klopten ADO Den Haag in het Cars Jean Stadion met 2-1.

ADO Den Haag kreeg in de beginfase een handvol kansen. Zo moest Sparta-doelman Tim Coremans redden op een kopbal van Tomas Necid en een verraderlijke vrije trap van Aaron Meijers.

Sparta knokte zich terug in de wedstrijd en dat resulteerde in twee doelpunten van Mohamed Rayhi. In de 25e minuut had hij een schitterende poeier in huis (0-1). Ook de 0-2 was een prima doelpunt van Rayhi.

Matige tweede helft

In de tweede helft schotelden beide ploegen weinig goeds voor. Een pegel van Bryan Smeets was wel noemenswaardig aan de kant van Sparta. In de 57e minuut ging zijn schot maar net over.

ADO kwam uit het niets terug in de wedstrijd. Voormalig Feyenoord-speler Lex Immers kopte voor de Hagenezen een hoekschop raak (1-2). De thuisploeg zette nog een paar keer aan en kreeg een paar kansen via Shaquille Pinas en Necid. Sparta kwam daarbij goed weg.

ADO Den Haag - Sparta 1-2 (0-2)

25' 0-1 Mohamed Rayhi

42' 0-2 Mohamed Rayhi

79' 1-2 Lex Immers

Opstelling Sparta: Coremans; Abels, Vriends, Mattheij, Faye; Harroui (59' L. Duarte), Smeets, Auassar; Rayhi, Ache (75' Veldwijk), Dervisoglu (87' Rigo)