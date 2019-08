Volg ADO Den Haag-Sparta op Radio Rijnmond

Sparta kan zaterdag in de derde speelronde van de eredivisie de ongeslagen status behouden. De Rotterdammers gaan in het Cars Jeans Stadion op bezoek bij het nog puntloze ADO Den Haag. RTV Rijnmond is bij dit duel.

ADO Den Haag-Sparta begint om 18:30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. De uitzending start om 18:00 uur. Het programma duurt tot 21:00 uur. Dennis Kranenburg is de commentator in Den Haag. Dennis van Eersel presenteert Radio Rijnmond Sport.

ADO Den Haag - Sparta (Aftrap 18:30 uur)

Opstelling Sparta: n.n.b.