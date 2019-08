Havenmeester Rotterdam: 'dit is een hele drukke vaarroute, vaar heel voorzichtig'

De Rotterdamse havenmeester René de Vries maakt zich grote zorgen over de veiligheid op het water in het centrum van de stad.

"Dit is een hele drukke vaarroute waar grote cruiseschepen en binnenvaartschepen tussen kleine kano's en plezierjachten varen. Die kleine schepen zijn zo ontzettend kwetsbaar ten opzichte van de grote en snelle boten. Mijn oproep is vooral heel voorzichtig te varen want we hebben helaas zien gebeuren wat er gebeurt als het fout gaat."

'Verschrikkelijk ongeval'

De havenmeester reageert aangedaan op het fatale bootongeluk tussen een sloep met toeristen aan boord en een snelle rubberboot. "Dit is een verschrikkelijk ongeval en mijn condoleances gaan uit naar de familie en nabestaanden. Ook voor alle opvarenden aan boord van de twee schepen moet het verschrikkelijk zijn om dit mee te maken."

Zodra De Vries vrijdag hoorde van het fatale bootongeluk, is hij zelf poolshoogte gaan nemen op de kade. "Dit ongeluk is dusdanig erg, dan wil ik zelf kijken hoe de hulpverleningsoperatie verloopt. Ik heb ook gezien hoe professioneel iedereen te werk is gegaan. De watertaxi die als eerste mensen uit het water heeft weten te halen en daarna een patrouilleboot van de havendienst en alle andere hulpdiensten die ter plaatse kwamen en hun uiterste best deden om iedereen te redden."

Onderzoek

De Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie onderzoeken hoe de twee boten op elkaar hebben kunnen botsen. Daar hebben zij nog een paar dagen nodig.

De havenmeester pleit niet op voorhand voor een snelheidsbeperking maar ziet wel een gevaar in vooral de snelle plezierboten. "Landelijk valt op dat snelle vaartuigen betrokken zijn bij een aantal ernstige incidenten. Voordat we maatregelen treffen, moeten we eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten."

Eerder dit jaar waren er ernstige ongelukken in Dordrecht, Zeeland en de haven van Antwerpen waarbij snelle rubber- of speedboten betrokken waren.

Verscherpt toezicht

De Rotterdamse havenmeester maakt zich al langer zorgen over de veiligheid op het water door de alsmaar toenemende pleziervaart. Hij heeft het toezicht op de pleziervaart op het water verscherpt , onder meer naar aanleiding van een botsing tussen een sloep en een watertaxi in mei vorig jaar. Daarbij konden alle opvarenden uit het water worden gered.

"We patrouilleren vaker op het water maar het is niet alleen toezicht. Zonder op dit specifieke ongeval in te gaan, veilig varen begint altijd bij de schipper zelf. Wij verzorgen als Havenbedrijf voorlichting, we nodigen mensen uit op onze verkeerscentrales, we doen mee aan het project 'Varen doe je samen', om vooral de recreatievaart te helpen veilig te varen omdat die kleine schepen zo ontzettend kwetsbaar zijn tussen die grote cruise- en binnenvaartschepen."

Druk verkeer

Jaarlijks wordt de Rotterdamse haven bezocht door 30.000 zeeschepen en door meer dan 100.000 binnenvaartschepen. Daar tussendoor varen zeilschepen, motorbootjes, speedboten, RIB-boten, kano's en kleine recreatieschepen.



"Er geldt geen snelheidsbeperking op deze vaarroute en dat geldt voor grote delen van de waterwegen in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verkeersregels gelden. Goed zeemanschap betekent dat je goed om je heen moet kijken, alleen hard varen waar het echt kan, je bewust zijn van de andere schepen, en het getij en de wind."

Snelheidsbeperking?

De havenmeester wil de minister van Verkeer en Waterstaat geen regels voorschrijven maar zijn oproep is duidelijk. De hoeveelheid pleziervaart op een heel druk traject van beroepsscheepvaart gaat steeds lastiger samen. "De verkeersregels op de Nieuwe Maas worden gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maar op camera doe ik geen suggesties aan de minister. Laten we eerst de uitkomsten van het onderzoek afwachten. Ik weet niet of een snelheidsbeperking dé oplossing is voor dit probleem."