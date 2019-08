Rayhi matchwinnaar bij Sparta: 'Verdiende overwinning'

Mohamed Rayhi was zaterdag de man van de wedstrijd bij Sparta met zijn twee treffers tegen ADO Den Haag (1-2). "Het was een zwaar bevochten overwinning", blikt Rayhi terug. "We hebben als team gestreden."

Rayhi spreekt van een verdiende overwinning en twee identieke goals. Bij het tweede doelpunt van Sparta is Rayhi ook lovend over Halil Dervisoglu, die verantwoordelijk was voor de steekpass. "Ik weet dat hij goed kan voetballen. Daar pas ik me op aan en hij gaf de bal geweldig mee."

Volgens Rayhi heeft Sparta niet voor niks zeven punten uit drie wedstrijden. "We moeten nu niet gaan denken dat we Ajax of PSV zijn. We moeten reëel zijn, want we zijn een promovendus", zegt Rayhi, die niet wil zweven met zijn ploeg. "Maar het kan heel leuk worden."

