Bekervoetbal: Barendrecht eenvoudig door

BVV Barendrecht heeft zaterdag in de eerste voorronde van het bekertoernooi makkelijk gewonnen van zondageersteklasser Wittenhorst. De derdedivisionist zette de Limburgers met maar liefst 6-0 aan de kant. Peter de Lange had met zijn hattrick een belangrijk aandeel in de doelpuntenproductie van Barendrecht.