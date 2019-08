Hasselbaink: 'Hapoel Beer Sheva de underdog tegen Feyenoord'

Nigel Hasselbaink over het treffen tegen Feyenoord: 'Hapoel Beer Sheva is de underdog'

Feyenoord speelt de komende weken in de laatste voorronde van de Europa League tegen Hapoel Beer Sheva, de Israƫlische club van Nigel Hasselbaink. De voormalig speler van Excelsior kijkt uit naar het treffen tegen de Rotterdammers. Al is het maar dat hij eerder een feestje in Rotterdam-Zuid heeft gedwarsboomd.

Hasselbaink moet lachen als hij wordt geconfronteerd met de laatste keer toen hij tegen Feyenoord voetbalde. De aanvaller was namens Excelsior met een goal mede-verantwoordelijk voor het uitstellen van het kampioensfeest van Feyenoord in het seizoen 2016/2017. "Dat was een topmiddag!", blikt Hasselbaink terug.

'Hapoel Beer Sheva is de underdog'

Hasselbaink begint aan zijn derde seizoen in Israël. "Het gaat persoonlijk ook goed. Ik speel alle wedstrijden", vertelt Hasselbaink. Ondanks dat Hapoel Beer Sheva nog niet aan de competitie is begonnen, heeft de ploeg wel zes wedstrijden in de voorronde van de Europa League gevoetbald.

Volgens Hasselbaink zit de kracht van Hapoel Beer Sheva in het hechte collectief. "We zijn goed op elkaar in gespeeld." Hapoel Beer Sheva zal tegen Feyenoord de underdog zijn, zegt Hasselbaink. "Maar we gaan voor een resultaat."

Luister hierboven naar het volledige interview van presentator Dennis van Eersel met Hapoel Beer Sheva-aanvaller Nigel Hasselbaink.