'Hij stond bij de buurvrouw op het raam te bonzen en vroeg om hulp'

De thuiskomst van Wendy van der Linde uit Rotterdam was bepaald niet zoals verwacht. Ze was even de deur uit en toen ze thuis kwam, stonden veel flatbewoners van haar flat aan de Albert Schweitzerplaats in Rotterdam op straat. Bij haar directe buurman was brand uitgebroken.

Volgens Wendy gaat het om een jonge man van een jaar of 20. “Ik was niet thuis. Hij is naar een andere buurvrouw gegaan en heeft daar staan bonzen op het raam. Toen ze opendeed zei hij dat hij hulp nodig. Ze is met haar kind naar buiten gerend.”

Wendy en haar zoon hebben hun huis na de brand nog niet gezien, maar ze verwacht het ergste. “Ik denk dat het onbewoonbaar is. Zijn huis grenst aan de slaapkamer van mijn kind, ik denk dat het blank staat.”

Over de oorzaak is niets bekend. “Geen idee. Misschien stond hij een eitje te bakken en sloeg de vlam in de pan. Of hij had de vlam in zijn hersenen. Je weet het niet”, aldus Wendy die zegt dat de bewoner van het huis vaker in de war was.

“Ik had problemen met Woonstad omdat ze mijn muurtje niet wilden witten. Nu kunnen ze waarschijnlijk het hele huis witten”, zegt ze lachend. “We moeten er maar om lachen. We staan hier allemaal beneden en zijn gezond, dat is belangrijkste.”