ARCHIEF RIJNMOND 4 augustus 2019 - Party People

Het zit zo.

Van de week kwam bij Museum Rotterdam een eind aan de tentoonstelling Party People, een tentoonstelling over het Rotterdamse uitgaansleven vanaf zo’n beetje de jaren tachtig. Kort door de bocht: Now & Wow, maar dan in het museum.

Voor die tentoonstelling had ik allemaal lp’s uitgeleend, lp’s van Rotterdamse iconen in de house, gabber en dance. Die stonden in de opstelling in bakken, met een beugel eroverheen tegen het jatten. Of die beugel afdoende is geweest betwijfel ik inmiddels een beetje, want van de 26 platen ik had uitgeleend, bleken er van de week bij het opbreken van de expositie twee te ontbreken.

Hopelijk komen ze nog tevoorschijn tussen de andere bruiklenen, maar ik vrees het ergste. Als ze gejat zijn, zou dat ook niet de eerste keer zijn. Precies hetzelfde is me jaren geleden al eens overkomen bij een Feyenoord-tentoonstelling in het Schielandshuis. Toen verdwenen ook twee lp’s.

Nou goed, allemaal vervelend. Voor alle betrokkenen.

En ja, je hebt nou eenmaal aso’s die spullen pikken uit een museum. En er kan altijd materiaal op een andere manier zoekraken. Als zoiets gebeurt is dat op zich geen aantasting van mijn wereldbeeld. Dat is het probleem niet.

Er speelt voor mij vooral iets anders.

Wie dit programma, Archief Rijnmond, vaker hoort, weet dat ik nogal een verzamelaar ben. Ik ben altijd op zoek naar materiaal om bij te zetten in het archief. Ik heb de boel graag compleet. Ik verzamel álles uit Rotterdam en omgeving.

Maar ik realiseer me heel goed dat wat ik heb – muziek dus – bedoeld is om te delen.

Je hebt verzamelaars die bovenop hun verzameling zitten. Niemand anders mag erbij. Sommigen laten niet eens anderen bij hen thuis toe. En iets uitlenen? Geen sprake van.

Zo’n verzamelaar wil ik niet zijn. Ik wil dat al dat materiaal onder de mensen komt. Dat het iets blijft betekenen in een sociale kontekst.

En als ik zie hoe krampachtige verzamelaars eindigen, degenen die de wereld wantrouwig tegemoet treden, de hebberds, de houwers, dan is dat geen aanlokkelijk perspectief.

Wie niet kan delen, eindigt eenzaam.

Dus ja, als je wél wilt delen, wil je natuurlijk het liefst dat je vertrouwen in de ander niet te vaak wordt beschaamd. Je wilt niet het gelijk van de andersdenkenden, van de wantrouwigen, bevestigd zien.

Zoals – om maar eens een groteske vergelijking te maken – menigeen destijds ook vurig hoopte dat de moordenaar van Pim Fortuyn geen allochtoon was. Alsjeblieft niet. Je wilde toch niet dat Fortuynisten met hun vijandige, xenofobe wereldbeeld konden zeggen: zie je wel?

Dus ja, wat nu?

Het heeft geen zin om heel negatief te gaan denken over Museum Rotterdam. Dat is onzin.

Ik heb ook weleens meegemaakt dat iemand een slechte ervaring had met een Rijnmond-collega en mij daarop aankeek. Want ja, ik werkte toch ook voor die club?

Alsof zo’n organisatie een eenheid is.

En alsof iemand binnen zo’n organisatie erop uit is om jou een loer te draaien.

Mensen maken fouten. Altijd en overal.

En iets kan altijd anders uitpakken dan iedereen dacht.

Of ga nu in zijn algemeenheid zeggen: ik leen nóóit meer iets uit?

Ze kunnen allemaal de tering krijgen?



Nee. Als de prijs voor het blijven vertrouwen van medemensen is dat ik nu en dan een grammofoonplaat kwijtraak, heb ik dat er geloof ik wel voor over.

Daar laat ik mijn feestje niet door bederven.



SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je - John Verkroost

2. ’t Is mijn party - Marijke Hofland

DUTCH BEAT ROTTERDAM

3. Little girl – The Condors

4. Get yourself a ticket – Roek’s Family

5. Tame me tiger – Bonnie St. Claire

KATENDRECHT

6. 60 jaar Katendrecht – Kees Korbijn

7. Het is voorbij, het is verleden tijd – The Vineta’s

8. En altijd komen er schepen – Frans van Schaik

9. Augustus - Carmenkata

AANKONDIGINGEN

10. Americanas – Metropole Orchestra Big Band

11. A foggy day in London Town – Big Band John Paay & Ingrid Vliegendhart

12. Angel cake - Dolf van der Linden & Metropole Orkest