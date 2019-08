Het fietsersgedeelte van de Maastunnel is zondagochtend korte tijd afgesloten geweest nadat een man met zijn fiets van de roltrappen gevallen was.

De tunnel werd afgesloten om de hulpdiensten toe te kunnen laten. Rond 09:00 uur werd de tunnel weer opengesteld.

De 29-jarige fietser uit Schiedam is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.