Onzeker Feyenoord pakt in De Kuip op tandvlees een punt tegen FC Utrecht

Feyenoord heeft ook de derde wedstrijd in de eredivisie niet gewonnen. Tegen FC Utrecht werd er met 1-1 gelijkgespeeld. Issah Abass opende in de negende minuut de score in de Kuip, Ridgeciano Haps maakte in de tweede helft gelijk.

Feyenoord begon prima aan de wedstrijd. De Rotterdammers zochten de aanval en hadden het betere van het spel. Er ontstonden ook wat mogelijkheden voor de goal van FC Utrecht. Maar het was de ploeg uit de Domstad die de voorsprong nam.

Door een foute pass van Sam Larsson kon de razendsnelle Issah Abass doorlopen en de bal achter Kenneth Vermeer schieten. Na die goal was Feyenoord de kluts kwijt. Het veldspel was matig en vooral achterin werden er veel fouten gemaakt. Utrecht kon in de eerste helft echter niet profiteren van het onzekere spel van Feyenoord.

Fer en Ié

In de tweede helft debuteerde namens Feyenoord Edgar Ié, hij verving de zwak spelende Jan-Arie van der Heijden. Leroy Fer betrad in de rust ook het veld. Hij kwam in plaats van Sam Larsson. Feyenoord speelde in de tweede helft door deze aanpassingen een stuk beter.

Feyenoord op tandvlees

Het kreeg een aantal kansen en kwam via een knappe goal van Ridgeciano Haps op gelijke hoogte. Na een voorzet van Steven Berghuis aan de rechterkant roste Haps de bal met links in het doel: 1-1. In De Kuip bleef het, ondanks veel fouten in de Feyenoord-verdediging én kansen voor de goal van Utrecht, bij 1-1.

In de slotfase viel wel op dat er meerdere Feyenoorders kramp hadden. De Rotterdammers liepen op het tandvlees.

Scoreverloop

9' 0-1 Issah Abass51' 1-1 Ridgeciano Haps

Opstelling Feyenoord

Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Haps; Tapia, Kelly, Berghuis; Sinisterra, Narsingh, Larsson

