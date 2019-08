Deelnemer Titan Swim Rotterdam zwaargewond

Een deelnemer aan de Titan Swim Rotterdam is zondagmiddag zwaargewond geraakt. "Mogelijk heeft hij zijn rug gebroken", aldus een woordvoerder van de organisatie.

Hij gleed uit op een luchtkussen in het water en kwam met zijn hoofd naar beneden in het water terecht. "Medewerkers van onze medische dienst hebben hem snel uit het water gehaald. Hij was op dat moment bij kennis."

Vanwege de ernst van de verwondingen kwam de traumahelikopter ter plaatse. De man is gestabiliseerd door een arts en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De Titan Swim Rotterdam is een obstacle race op de Willem-Alexander Baan tussen Rotterdam-Nesselande, Zevenhuizen en Bleiswijk. De 1600 deelnemers leggen op de internationale roeibaan zwemmend een 1 kilometer lang parcours af, voorzien van vijftien opblaasbare obstakels.