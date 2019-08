File door spoedreparatie A20

Het gaat om het wegdek tussen het Knooppunt Kethelplein en industrieterrein Spaanse Polder. Rijkswaterstaat heeft alle rijstroken afgesloten voor het verkeer. Alleen de vluchtstrook is nog open.

Halverwege de middag stond het verkeer over een lengte van twee kilometer stil. De vertraging liep op tot een minuut of 10. Verkeer richting Utrecht kan ook omrijden via de A4, A15 en A16. Naar verwachting is de weg om middernacht vrij.