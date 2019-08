Ricardo Moniz over Excelsior: 'Druk zetten leren omzetten in goals'

Ricardo Moniz over Excelsior: 'Druk zetten omzetten in goals'

Terwijl alle voetbalploegen in de regio hun wedstrijden in het weekend spelen, speelt Excelsior maandagavond tegen Jong AZ. Dat is voor de Kralingers mentaal niet zwaar, vindt trainer Ricardo Moniz.

"Mentaal is het nooit zwaar hè. Het is voetbal! En voetbal is plezier", zegt Moniz op Radio Rijnmond.

Met Jong FC Utrecht had Excelsior vorige week nog de nodige moeite. "Zeker in de eerste helft. We kunnen zelfs nog op achterstand komen ook omdat we verzuimen te scoren. In dat opzicht moeten we nog een identiteit ontwikkelen. Als we veel druk geven moeten we het ook omzetten in goals."

Van Jong AZ verwacht Moniz veel. "Ze hebben een goede filosofie en jeugdopleiding. Ze hebben een stijl en het is een frisse ploeg. Ze hebben geen druk, het is een heel moeilijke tegenstander."

Excelsior hoopt nog een nieuwe spits willen contracteren. "Je moet altijd types zoeken die we nog niet hebben. Bijvoorbeeld een heel grote spits: een targetman. Iemand die koppend uit het niets kan scoren. Een plan B-spits.

En snelheid aan de rechterflank. We hebben iets meer snelheid dan vorig jaar, maar je moet aan alle kanten snelheid hebben."

Beluister hierboven heel het gesprek met Moniz.