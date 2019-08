Jaap Stam over krampgevallen bij Feyenoord: 'Schrik ik niet zo van'

Stam maakt zich daar niet heel veel zorgen over. "Ik schrik daar niet zo van. Als jullie goed de spelerslijst bekijken dan weet je ook dat wij spelers hebben die de voorgaande seizoenen hier of bij de desbetreffende clubs waar ze vandaan komen, weinig wedstrijden hebben gespeeld.

Als je dan opeens drie keer in de week veel minuten moet maken, dan krijg je kramp en heb je daar last van. Dat is dus bij een aantal spelers zo. Dat weten we ook. Het is zaak dat we een ritme krijgen. We hebben een dubbel programma. Sommige spelers moeten veel spelen en zijn dat niet gewend. Het is logisch dat de spieren op gaan treden en weerstand bieden."

