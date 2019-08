Administratieve blunder nekt Koos de Ronde bij EK Vierspan

Goed ziek is hij ervan. Koos de Ronde uit Zwartewaal reed dit weekend bij het EK Vierspan in Duitsland een perfecte marathon, maar eindigde door een administratieve fout alsnog ver in de achterhoede.

De marathon bestaat uit twee trajecten met in totaal acht hindernissen over de weg en door terrein. Elk traject moet in een bepaalde tijd worden afgelegd. De Ronde was de snelste bij vijf van de acht hindernissen en zou daarmee hoog in het klassement zijn gekomen.

Tekst gaat door onder de video

Maar de deelnemers moesten de twee trajecten ook binnen een maximale tijd afleggen. De bondscoaches worden daarover door de organisatie geïnformeerd en geven het vervolgens door aan de deelnemers. Maar bondscoach Ad Aarts van het Nederlandse team vergat een herzien tijdschema rond te sturen. Daardoor reed De Ronde iets te langzaam tussen de trajecten en kreeg hij na afloop van de verder perfecte marathon een tijdstraf van 35 punten.

Gedesillusioneerd wachtte hij niet meer het resultaat van de vaardigheidsproef op zondag af, maar vertrok terug naar Nederland.

Ook de bondscoach is ontdaan door de blunder. "Een heel vervelend gebeuren. Achteraf blijkt dat ik had moeten controleren of iedereen de juiste informatie in handen had", zegt Aarts.

"Bij navraag door de vrouw van Koos, ging ik ervan uit dat ze het tweede formulier hadden en ik heb toen de verkeerde informatie verstrekt omdat de snelheden veranderd waren. Dit is een heel vervelend leermoment. Jammer dat het juist op een EK gebeurt."



De Ronde tekende nog protest aan bij de jury, maar zonder resultaat. "Ze hadden nog via een maas in het reglement de tijdstraf ongedaan kunnen maken, maar besloten dat uiteindelijk niet te doen", aldus de rijder uit Zwartewaal tegen RTV Rijnmond.

Hij hoopt dat de bond besluit om in het vervolg bij belangrijke wedstrijden naast de bondscoach ook een aparte Chef d’Equipe aan te stellen. "Ik kan het Ad niet kwalijk nemen. Het is nu gewoon te veel voor een persoon", besluit De Ronde.