Rotterdam krijgt vlag voor World Police & Fire Games

Rotterdam organiseert in 2021 de World Police & Fire Games, een soort Olympische Spelen voor hulpverleners. In de Chinese stad Chengdu werd bij de slotceremonie de openingsvlag overgedragen aan Arjen Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De veertig Nederlandse deelnemers kijken in China terug op een geslaagde editie; ze behaalden op 28 sportonderdelen in totaal 48 medailles. Zo won de Rotterdamse brandweerman Wout Roos vier medailles bij het wielrennen.

"Tijdens de World Police & Fire Games komen al mijn passies samen: wielrennen, mijn werk en het ontmoeten van nieuwe mensen", zei hij tegen de NOS.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb noemt het evenement in het snikhete Chendu, waar het veertig graden was, een groot succes. Hij is trots dat Rotterdam de komende editie organiseert.

"Dit grootse evenement geeft hulpverleners uit de hele wereld de kans om elkaar in een sportieve omgeving te ontmoeten, ervaringen te delen en contacten te leggen."