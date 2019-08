Loes Luca zingt het Maastunnellied

De tientallen Maastunnelfans zongen uit volle borst mee rond 05:15 uur, terwijl de bus langzaam de tunnel in reed. "De oude tegels weer op de muur, men werkte zich het apezuur. Maar dat was het wel waard, hij staat weer op de kaart, onze Maastuuuunnel."

Ook de technische hoogstandjes in de tunnel of love werden bezongen. "Een Rotterdammer gaat naar huis, door de linker- of rechtertunnelbuis. Of het nou zuid is of noord, Sparta of Feyenoord, door de Maastuuuunnel. In onze trots onder de Maas, daar hangen nieuwe camera's, onze tunnel of love, is nu helemaal af, onze Maastuuuunnel."

