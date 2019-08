Spoorboekje 2020 bekend: meer treinen vanaf Dordrecht

De nieuwe dienstregeling wordt in het spoorboekje voor 2020 niet meer per minuut, maar per tien seconden ingedeeld. Het voordeel daarvan is dat de treinenloop nog nauwkeuriger kan worden ingepast "en we weer wat ruimte op het drukke Nederlandse spoor creëren", aldus spoorbeheerder ProRail.

Verder worden goederentreinen langer gemaakt om doelmatiger gebruik te maken van het spoor. Tussen Dordrecht en Eindhoven rijden er vanaf 15 december meer treinen. En tussen Amersfoort en Utrecht rijden er zes in plaats van vier intercity’s per uur. In de zomer gaan er meer treinen rijden tussen Zandvoort en Haarlem, mede door de terugkeer van de Grand Prix Formule 1 op het circuit van Zandvoort.

Dat zijn de voornaamste veranderingen in het spoorboekje voor komend jaar, zoals spoorbeheerder ProRail dat heeft bekendgemaakt aan de ruim dertig vervoerders van reizigers en goederen. Volgens ProRail kan de ruimte op het spoor door een nieuw planningssysteem nog beter worden benut.

Capaciteit

Het maken van de dienstregeling wordt steeds meer passen en meten omdat de capaciteit van het spoor op raakt. Aan de hand van de wensen van de 34 gebruikers moest een grote puzzel worden gelegd "om de beschikbare ruimte op zevenduizend kilometer spoor en ruim vierhonderd stations te verdelen. Het piept en kraakt bij het maken van een nieuwe dienstregeling."

Een gevolg is dat de gemiddelde lengte van goederentreinen wordt uitgebreid van 650 meter naar 740 meter. Daarmee kan beter worden geconcurreerd met het wegtransport. Het streven is om de omvang van het goederenvervoer per spoor te laten groeien van 42 miljoen ton in 2016 naar 54 tot 61 miljoen ton in 2030.

ProRail zegt dat proeven met de langere goederentreinen vorig jaar goed zijn verlopen. Zo zijn diverse scenario’s gesimuleerd om eventuele complicaties voor het reguliere treinverkeer zo goed mogelijk op te lossen.