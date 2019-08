Konijnenhol nekt Gorinchemse agent bij achtervolging

De politie in Gorinchem heeft in de nacht van zondag op maandag een velgendief moeten laten lopen door een konijnenhol. Een van de agenten kwam tijdens een achtervolging met een voet in het hol terecht en viel.

De agenten hadden tijdens het surveilleren op industrieterrein Avelingen een verdachte auto zien staan. Camerabeelden wezen uit dat er iemand liep op het terrein van een nabijgelegen autodealer.

De man was bezig om allerlei auto's van hun velgen te strippen. Toen hij de agenten zag, ging hij er vandoor. De politie laat via Instagram weten dat dat de dader is ontkomen en niet meer is gevonden. De autodealer heeft wel zijn velgen terug.