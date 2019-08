Verkeer voor Maastunnel vier keer geblokkeerd door hoogte-alarm

Het verkeer voor de Maastunnel is maandagmorgen vier keer stilgelegd vanwege een te hoge vrachtwagen. Het tunnelsysteem sloeg steeds alarm, zodat er nog geen schade is aan de plafonds van de net weer geopende verbinding tussen Rotterdam-Noord en -Zuid.

Chauffeurs die met een te hoge vrachtwagen op de tunnel afrijden krijgen op een Matrixbord de melding dat de truck te hoog is. Voor beide richtingen gaan de verkeerslichten op rood, zodat de bestuurder van de vrachtwagen kan omkeren. Een medewerker van de controlekamer op het Kleinpolderplein geeft die instructie ook mondeling aan de chauffeur.

Een van de voertuigen waarvoor het alarm afging was een vuilniswagen van de gemeente Rotterdam. De chauffeur begreep er niets van. Hij was eerst probleemloos van noord naar zuid gereden, maar op de terugweg kreeg hij plots te mededeling dat zijn wagen te hoog was.

Het detectiesysteem van de tunnel bleek volgens de gemeente goed te werken. Dat de lichten op de terugweg op rood sprong zou te maken hebben met de kraan van de vuilniswagen. Die stond iets hoger dan op de heenweg.

De Maastunnel is sinds maandagochtend 05:15 uur weer open. De afgelopen twee jaar is de tunnel compleet gerenoveerd. Echt klaar is het werk nog niet. De komende weken is de tunnel nog 's nachts dicht voor wat laatste klusjes. Ook wordt de fiets- en voetgangerstunnel nog onder handen genomen. Het renovatiewerk kost in totaal 262 miljoen euro.