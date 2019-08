Open Dag in Maastunnel op 5 oktober

Aan de Maastunnel is twee jaar lang zes dagen per week gewerkt. Zo is de betonnen vloer, die last had van betonrot, vervangen. Ook de wandtegels zijn vernieuwd.

Helemaal klaar is het werk nog niet. Zo gaan de fiets- en voetgangerstunnel de komende tijd ook nog op de schop. Het hele project kost 262 miljoen euro. "Daar heb je echt geen nieuwe tunnel voor", zegt een van de managers achter het project.

Het team is "waanzinnig trots" op wat het geworden is. En viert dat graag met iedereen die de tunnel net zo'n warm hart toedraagt. Dat gebeurt op 5 oktober, tijdens een Open Dag.