Buurtbewoner over Maastunnel: We hebben 'm echt gemist

Omwonenden van de Maastunnel op Zuid zijn blij dat er een einde gekomen is aan de jarenlange afsluitingen en omleidingen. "Ja, het omrijden he. De files die er waren, in rijen stonden ze hier om de bocht allemaal te wachten", zegt een buurtbewoner zondag, een etmaal voor de opening van de tunnel.

Iemand anders: "De Brienenoordbrug was bijna geen optie. De Willemsbrug stond hartstikke klem en de Erasmusbrug was geblokkeerd min of meer. Ik ben heel blij dat hij weer open is. We hebben 'm echt gemist."

Maandagochtend is de Maastunnel na twee jaar renoveren weer open gegaan en kon het verkeer net als vroeger weer snel van de ene naar de andere kant van de Maasoever. In december is de renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel aan de beurt.