Wehrmann naar FC Dordrecht, Achahbar traint mee

Jordy Wehrmann wordt per direct door Feyenoord aan FC Dordrecht uitgeleend. Voormalig Feyenoorder Anass Achahbar traint voorlopig mee bij FC Dordrecht.

Het leek erop dat de huur van Wehrmann, waar Dordrecht al langere tijd interesse in had, door een blessure zou afketsen. Maar de clubs hebben toch een huurovereenkomst kunnen sluiten. Wehrmann is na Ten Hove, Lewis en Smeulers de vierde spelers die voor een seizoen wordt gehuurd van Feyenoord.

Behalve de verdedigende middenvelder wil FC Dordrecht ook een aanvaller toevoegen aan de selectie. Mogelijk wordt dat dus Achahbar, die zonder club zit. Voorlopig is het de insteek dat de aanvaller alleen zijn conditie op peil gaat houden aan de Krommedijk.