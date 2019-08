In onze podcast op de maandag blikken we terug op het voetbalweekend dat achter ons ligt. En na afloop van de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht gaat het vooral over de fitheid van de selectie.

"We zien de laatste weken al veel krampgevallen," vertelt Sinclair Bischop in de podcast. "Feyenoord is gewoon niet fit. Daardoor kunnen ze die wedstrijd ook niet meer naar zich toe trekken. Het is logisch verklaarbaar, maar Feyenoord heeft een grote selectie, met ook veel jeugdspelers die ingepast kunnen worden." Zijn collega Dennis van Eersel vult aan: "Hij zegt dat het niets met zijn trainingsmethodieken te maken heeft, maar puur met het feit dat zijn spelers het niet gewend zijn om ook extra midweekse wedstrijden erbij te spelen."

In de podcast gaat het ook over de geweldige seizoensstart van Sparta (Mo Rayhi wordt gekroond door Rijnmond Speler van de Week) en over de verliespartijen van FC Dordrecht. Luister hierboven naar de hele aflevering.