Harroui over contractverlenging: 'Hoefde niet te twijfelen'

"Ik krijg veel vertrouwen van zowel de club als de trainers", zegt de jeugdinternational, die bij Sparta nog wat stappen hoopt te zetten: "Zowel binnen als buiten de lijnen wil ik nog stappen zetten en volwassener worden. Dat hoop ik hier te kunnen doen."

Koppositie en Lowlands

Sparta is met zeven punten uit de eerste drie wedstrijden goed begonnen aan de competitie. Daarmee verrast de ploeg uit Spangen vooralsnog vriend en vijand als promovendus. "Maar we zijn er nog lang niet", relativeert Harroui. "We zijn geen Ajax of PSV, maar we zijn al op de goede weg."

Vanwege de wedstrijd op zaterdag had de selectie op zondag vrij en veel spelers gebruikten deze dag om naar Lowlands te gaan. "Maar ik niet, dat is niks voor mij. Dat is meer voor mensen die drinken en willen los gaan", zegt de Spartaan, die uitkijkt naar de confrontatie van aankomend weekend. Dan is hekkensluiter PEC Zwolle de tegenstander.

