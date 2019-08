Schuldvraag fataal bootongeluk Rotterdam nog onbeantwoord

Beide kapiteins die vrijdag betrokken waren bij het bootongeluk op de Nieuwe Maas in Rotterdam worden door justitie verdacht van aanvaring door schuld. Volgens een woordvoerder is het de standaardprocedure bij een onderzoek. Bij het ongeluk kwam een Belgische vrouw (52) om het leven.

"Het onderzoek is nog in volle gang. Het is vooral gericht op waarheidsvinding. De vraag is of beide kapiteins zich hebben gehouden aan de regels en voorschriften", legt een woordvoerder van justitie uit.



De 46-jarige bestuurder van de rigid-inflatable boat (RIB) komt uit Altena en werkt bij Concordia Damen. Hij was voor het bedrijf met de boot onderweg naar de Waalhaven. Hij zit volgens zijn werkgever voorlopig thuis. Een woordvoerder van Damen zegt dat het onderzoek wordt afgewacht.

De kapitein van de sloep ligt nog in het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek. De 59-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel was vorig jaar mei betrokken bij een soortgelijk ongeluk met een watertaxi. Hij was pas sinds kort hersteld van de gevolgen. Justitie zegt dat het onderzoek in die kwestie in de afrondende fase zit.