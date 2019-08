Hoekse vogel zit al vijf jaar stevig op z'n paal

Iedereen die ooit in Hoek van Holland is geweest, heeft 'm gezien. De roestvrije vogel die op oude aanlegpalen in de badplaats staat. De vogel viert binnenkort zijn vijfjarig bestaan. "Het is best wel een stoere jongen."

De vogel is op tien plaatsen in Hoek van Holland te vinden. Langs de weg, op de rotonde, in het natuurgebied en pal voor het strand: je kunt er niet om heen. "Hij moet altijd spannend zijn", zegt ontwerpster José Knippenberg over het kunstwerk. "Als je er onder staat, moet je denken: 'Hij ziet er weer anders uit'."

De wind raast regelmatig over Hoek van Holland. Windstoten van zo'n 130 kilometer per uur zijn geen uitzondering in de badplaats. Toch is er nog nooit een vogel van z'n paal gevallen.

"De vogel is getest in een windtunnel. Hij kan windkracht 12 aan", vertelt de trotse kunstenares.