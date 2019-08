Dodelijk slachtoffer bootongeval Nieuwe Maas kon aanstormende RIB niet zien

De Belgische vrouw die vrijdagmiddag om het leven kwam bij de aanvaring op de Nieuwe Maas in Rotterdam, zat met haar rug naar de boot die op de sloep aanstormde. Ze heeft de klap dan ook niet zien aankomen. Haar partner was zondag met een paar kneuzingen alweer thuis in het Vlaamse Bonheiden.

De partner van de 52-jarige Heidi Swinnen - Geert van Hoeymissen - zat naast zijn vrouw in de sloep voor een pleziervaartje, vertelde hij maandag aan een journalist van de krant Gazet Van Antwerpen.

Hij sprak met GVA om een aantal zaken in de berichtgeving over het ongeluk recht te zetten, legt journalist Kristof van Rompaey uit. Zo kwamen er volgens hem niet tien, maar drie opvarenden in het water na de aanvaring.

Aan boord van de sloep zaten in totaal twaalf mensen. Zij hadden individueel geboekt, er was geen sprake van een groepsuitje van bekenden. "Nee, zo is mij dat niet gemeld", zegt van Rompaey.

Tegenover Van Hoeymissen en zijn vrouw zaten een vrouw uit Oostende en een Spaanse vrouw. Die zagen de RIB aankomen en sprongen het water in. "Een van hen heeft toen nog iets geroepen, maar ja, dat is zo snel gegaan dat dat eigenlijk niets meer heeft uitgehaald."

Het Belgische paar zag de RIB zelf niet aankomen, omdat ze er met hun rug naartoe zaten, vertelt Van Rompaey. Door de klap kwam ook Heidi in het water terecht. Zij overleefde dit niet. "Ik riep maar om Heidi, maar ik kreeg geen antwoord", herinnerde Van Hoeymissen zich over de nasleep.

De omgekomen vrouw was moeder van vier kinderen. De schok is groot in het gezin. "Je vertrekt voor een pleziertocht, en dat eindigt zo, dat is voor alle betrokkenen verschrikkelijk. Ik was er zelf ook van aangedaan toen ik hen moest spreken", zegt Van Rompaey.