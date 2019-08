'Hoek van Holland moet vier-seizoenen-badplaats worden'

Hoek van Holland trekt jaarlijks miljoenen mensen. Bezoekers gaan met mooi weer naar het strand, eten bij een van de strandtentjes of trekken verder het dorp in voor de winkels. Projectontwikkelaar Jacko Roest ziet het dorp graag veranderen in een vier-seizoenen-badplaats.

Roest heeft samen met een groep ondernemers een groot deel van de strandpaviljoens in bezit. "Tien stuks", vertelt hij. "En de winkels die hier op het plein staan, en de Landal Beach Villa's op het strand."

Mooi jaar

Hoek van Holland werd de afgelopen maanden veel bezocht. "We hebben een goed eerste half jaar gedraaid. Het voorseizoen was goed, we hebben een aantal mooie weken en lekkere dagen gehad. Nu nog een mooie nazomer en dan hebben we een mooi jaar dit jaar."

Roest ziet het liefst het hele jaar door veel bezoekers voor het strand en het dorp. "We willen hier graag een vier-seizoenen-badplaats van maken, waar je echt jaarrond kan exploiteren. Waar kwalitatieve horeca op het strand is, waar Hoek van Holland-strand een eigen identiteit heeft in Zuid-Holland én waar iedereen heel fijn kan recreëren."

Het strand telt met lekker weer vooral veel dagjesmensen. "Het zou mooi zijn als mensen hier langer gaan verblijven", zegt Roest. "Dat ze het dorp gaan bezoeken, dat daardoor de detailhandel beter gaat draaien en dat er daardoor weer horeca bij kan komen. Dat kan niet alleen op basis van de inwoners van Hoek van Holland; daar heb je tocht echt een stuk toerisme voor nodig."

Hoekse Lijn

Bereikbaarheid is daarvoor een pre. De Hoekse Lijn, die in eerste instantie in september 2017 al zou gaan rijden maar nog steeds niet helemaal klaar is, kan daar een mooie bijdrage aan leveren.

"Er is nu aangegeven dat 'ie eind september moet rijden tot Hoek van Holland-Haven. Het badseizoen gaan ze niet meer redden, maar die verbinding is wel een enorme stap", zegt Roest. "Dan hoor je er niemand meer over dat het zo lang geduurd heeft en is iedereen blij dat 'ie rijdt denk ik."