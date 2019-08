Klimaatmars tijdens Wereldhavendagen moet grootste in Rotterdam worden

Rotterdamse studenten willen de grootste klimaatmars ooit in hun stad organiseren. Bij de vorige klimaatmars in Rotterdam liepen zo'n 75 jongeren mee. Tijdens de Wereldhavendagen in september komt er weer een mars, dit keer hoopt de organisatie op honderden mensen. "Dit wordt de grootste die Rotterdam ooit gezien heeft", zegt Marjolein Moeijes van de organisatie.

Marjolein organiseert de klimaatmars omdat de laatste berichten over klimaatverandering zeer verontrustend zijn, legt ze uit. "Wij in Rotterdam maken ons ook zorgen. De Rotterdamse haven zorgt voor 20 procent van de nationale CO2-uitstoot. We vinden dat er nog te weinig gebeurt om deze uitstoot terug te brengen."

Daarom wil ze op de laatste dag van de Wereldhavendagen, zondag 7 september, met een grote groep mensen van Rotterdam Centraal door de stad naar de Wilhelminapier lopen. Over de precieze route van de mars is nog overleg met de politie.

Niet anti-haven

De organisatie van de mars is niet tegen de haven. "De Wereldhavendagen vonden we een goed moment voor een tegengeluid. We willen de Wereldhavendagen niet verpesten, we houden allemaal van de Wereldhavendagen, we vinden dat er ook een alternatief geluid moet zijn. We willen dat de transformatie sneller plaats gaat vinden", legt Marjolein uit.

Ze organiseert de mars niet in haar eentje. Ook organisaties als het Rotterdams Klimaat Initiatief en

Erasmus Change - studenten van de Erasmus Universiteit - en politieke partijen. "We hopen ook dat havenwerkers zich aansluiten. Op dit moment hebben 300 mensen aangegeven te komen, maar we hopen daar wel 600 mensen van te maken", vertelt Marjolein.

Voor haar is de klimaatmars een succes als zichtbaar wordt dat er in Rotterdam ook een hoop mensen zijn die geven om het klimaat.