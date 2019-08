Excelsior wint moeizaam van Jong AZ (1-2)

AZ was als eerste dicht bij een doelpunt via een schot van Mauro Savastano die op de lat plofte. De rebound werd door Yukinari Sugawara werd naast gekopt. Daarna nam Excelsior het initiatief over. Jeffry Fortes schoot tweemaal van afstand, maar tweemaal was doelman Rody de Boer een sta in de weg voor Excelsior. Op de inzet van Thomas Verhaar in de 31 minuut had de Alkmaarse keeper geen antwoord. Het schot van Verhaar vloog in de kruising voor de 1-0 voor Excelsior.

In de tweede helft duurde het lang voordat Excelsior een echte kans kreeg. In de 65e minuut werd Jeffry Fortes door Joël Zwarts gevonden, waardoor Fortes onberispelijk raak kopte voor de 0-2. Drie minuten later beging Sander Fischer echter in het penaltygebied een overtreding op Richonell Margaret. Uit de toegekende penalty scoorde Albert Gudmundsson de aansluitingstreffer voor Jong AZ. Op enkele kleine kansen na kwam Excelsior niet meer in de problemen.

Door de moeizame zege heeft Excelsior voor de tweede maal op rij gewonnen in de eerste divisie. De Kralingers staan hierdoor op de vierde plaats in de eerste divisie. Excelsior heeft weliswaar evenveel punten als NAC Breda, FC Eindhoven en De Graafschap maar het doelsaldo van die drie is beter dan dat van Excelsior.

Scoreverloop

31' Thomas Verhaar 0-1

65' Jeffry Fortes 0-2

68' Albert Gudmundsson 1-2

Opstelling Excelsior

Damen; Van der Meer (87' Oude Kotte), Fischer, Matthys, Horemans; Bruins, Fortes, Haspolat; Mendes Moreira (63' Vloet), Zwarts, Verhaar (75' Mar Omarsson)