Vrouwenorganisatie doet aangifte tegen NIDA voor steun boerkadraagsters

Justitie kon tegenover Omroep West niet bevestigen dat de aangifte al binnen is. De op de islam geïnspireerde partij NIDA vindt dat het dragen van een boerka een vrijheid van godsdienst is. De partij opende onlangs een Nikabfonds om boetes voor het dragen van een boerka te betalen.

Femmes for Freedom vindt dat NIDA daarmee doet aan opruiing en vrouwen aanmoedigt om zich niet aan de wet te houden. "Hoe zou men gereageerd hebben indien de Fietsersbond het oneens is met de boetes voor appende fietsers en het appfonds in het leven roept?", schrijft Femmes for Freedom. De vrouwenorganisatie roept anderen op om ook aangifte te doen en heeft hiervoor een ingevuld aangifteformulier online gezet.

Het is nog niet bekend of zich al beboete vrouwen bij NIDA hebben gemeld. Andere partijen tegen wie de aangifte is gericht zijn De Blauwe Moskee in Amsterdam, Centrum Ar-Rahmah in Veenendaal, Stichting Bekeerling, en de Haagse Partij van de Eenheid van bekeerling Arnout van Doorn.