Actie tegen eenzaamheid, met je buur naar de bios

Wie wilde, kon maandagavond zijn of haar buurman of buurvrouw gratis meenemen naar de film. Deze speciale burenactie gold op de Rotterdamse Pleinbioscoop in het Museumpark. Daar werd de Rotterdamse documentaire Goede Buren van filmmaker Stella van Voorst van Beest vertoond. De IDFA-publieksfavoriet gaat over de strijd tegen eenzaamheid in de stad.

"We willen graag mensen dichter bij elkaar brengen", legt Roos van der Markt van de Rotterdamse Pleinbioscoop uit. "We hebben een heel groot plein waar heel mensen op passen. We weten dat eenzaamheid een taboe is, en dat het best lastig is. Dus daarom hopen we mensen wat vaker bij elkaar aankloppen om te kijken hoe het met diegene gaat, en ze mee naar de film te nemen."

Op de burenbiosavond maakten twee stel buren gebruik van de korting. Twee buurvrouwen die voor het eerst iets met elkaar ondernamen en buurmannen Jeroen en Sander maakten gebruik van het gratis kaartje.

Jeroen had zijn buur al uitgenodigd voor de pleinbios. "En toen zag ik pas dat er een burenactie was. Ik weet dat het is om eenzame mensen te steunen en mee te nemen naar de film."

Voorland

"Maar ik ben helemaal niet eenzaam", zegt zijn buurman Sander. "Ik ben zelfs nooit thuis. Maar ik maak er dankbaar gebruik van. Die documentaire gaat over Rotterdamse ouderen die eenzaam zijn, ik ben wel benieuwd of dat mijn voorland is en hoe ik dat moet voorkomen."

In de film Goede Buren gaan vrijwilligers Ada en Wilma de strijd aan met eenzaamheid onder ouderen in IJsselmonde. Samen leggen ze onvermoeibaar huisbezoeken af, op zoek naar ouderen die hulp nodig hebben. Regisseur Stella van Voorst van Beest volgde het duo meer dan twee jaar.