Thomas Verhaar: 'We winnen vandaag op individuele kwaliteit'

Verhaar was blij met zijn treffer. "Ik was er blij mee. Het was een tijdje geleden dat ik voor het laatst gescoord had in Nederland."

Moeizaam

De overwinning van de Kralingers was moeizaam, zo beaamt Verhaar. "Het was zeker moeizaam. We kregen weinig druk op de bal. Dat lukte bij vlagen aardig, maar bij vlagen speelde Jong AZ zich daar goed onderuit. Die credits moeten we ze ook geven. Maar in de uitvallen die we hadden hadden we nog twee keer meer kunnen scoren."

Individuele kwaliteit

Het verschil tussen Excelsior en Jong AZ zat volgens de vleugelaanvaller in de individuele kwaliteit. "We trokken de zege over de streep door onze individuele kwaliteit. We maken op twee momenten goede goals. Daarmee kun je de zege binnenhalen."

