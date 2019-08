Bondscoach Rob Ehrens: 'We hebben een sterke groep voor dit EK'

Het EK paardensport is in volle gang in het Kralingse Bos. Maandag en dinsdag komen de dressuurruiters in actie. Woensdag zijn de springruiters voor het eerst aan de beurt. Bondscoach van de Nederlandse springruiters, Rob Ehrens, ziet het EK met goede moed tegemoet.

De bondscoach heeft lang uitgekeken naar het EK in eigen land. "We hebben lang gewacht en er hard voor gewerkt. Nu kunnen we laten zien of we er staan." In de voorbereiding moest Ehrens met zijn teams enkele hobbels overwinnen. "De aanloop was best moeilijk door het verlies van topcombinaties omdat de paarden niet helemaal fit waren. Toen moesten we een klein beetje gaan zoeken, we zitten sowieso niet heel breed in het assortiment. Maar we hebben in ieder geval een groep sterke ruiters hier op het EK. En ik denk ook wel een groep sterke paarden. We moeten zien dat het een beetje meezit en dan moeten we voor het beste gaan."

Ehrens is blij dat zijn ploeg niet vooraf veel druk opgelegd krijgt. "Ik ben blij dat wij niet gebombardeerd zijn tot topfavorieten. We zijn het hele seizoen eigenlijk al een beetje aan het zoeken naar de vorm. Maar dat kan wellicht in ons voordeel zijn. We hebben een fit to compete team met sterke ruiters."

